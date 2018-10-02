Ukrayna’da yaşanan iç savaştan sonra Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Kiev yönetimine bağlı ordu arasında cephede savaş devam ediyor.

Ukrayna askerleri tarafından bombalı düzenekle uçurulan Amerikan yapımı Phantom-4 tipi İHA milis güçlerin cephesini tespit etti. Üzerine bağlanan bombayla tam hedefin üzerine gelen İHA, bombayı bırakacağı sırada milis güçler tarafından fark edildi.

KESKİN NİŞANCILAR DÜŞÜRDÜ

Karşı cephede bulunan Ukrayna askerlerinin kontrol ettiği İHA tam bombayı bırakmak üzereyken Rusya yanlısı muhalifler tarafından fark edildi. Keskin nişancı milisler, İHA’ya yaklaşık 300 metreden ateş ederek İHA’yı vurdu. İHA ise üzerindeki bombayla birlikte düşüşe geçti.

Milislerin karşı mevzide bulunan ve İHA’yı uzaktan kontrol eden Ukrayna askerlerini etkisiz hale getirdiği, ele geçirip yayınladığı görüntülere göre İHA’nın vurulduktan sonra düşerken görüntülerin kesildiği ama İHA’nın düştükten sonra bombayla birlikte infilak ettiği öğrenildi. Görüntüler ise Rus medyasına servis edildi. İHA



