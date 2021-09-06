DSİ işçi alımı kura çekimlerine katılmak isteyen adaylar, başvurularını 27 Ağustos tarihine kadar tamamlamış, kura çekiminin yapılmasını beklemeye başlamıştı. Kurum tarafından yapılan açıklamada belirtilen tarihe gelindi. Katılımcılar gözlerini DSİ’den yapılacak açıklamaya çevirirken, DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçlarına nereden bakılacağı da merak konusu oldu…

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak 2005 işçi alımı için yapılacak kura çekimlerinin 6 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

DSİ işçi alımı kura çekiminin sonuçları ise kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Hangi bölge müdürlüğüne ne kadar ve hangi pozisyonlarda işçi alınacağına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARINA DAİR DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYIN

DSİ İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Noter huzurunda yapılan kura çekimlerinin ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava, ilanda belirtilen alınacak personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak.

Kura ve sınavların tamamlanmasının ardından işe alımı kabul edilen adayların deneme süresi dört(4) ay olacak.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.