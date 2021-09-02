DSİ işçi alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kura çekimlerine yaklaşık 8 bin aday asil, 8 bin de yedek aday katılacak. Kuradan ismi çıkan adaylar ise yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, işçisi, ağır vasıta hizmetleri için şoför, akaryakıtçı, ambar usta, sondaj işçisi, vinç operatörü, kompresör operatörü, laborant, hidrolog, topoğraf, aşçı, bekçi ve teknisyen gibi kadrolara alınacak personeller, taşra teşkilatında istihdam edilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ işçi alımı kuralarına alınacak personel sayısının dört katı asil aday ve aynı miktarda yedek aday katılacak.

Noter huzurunda gerçekleşecek DSİ işçi alımı kuraları 6 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da Bölge Müdürlüklerinde gerçekleşecek.

Kura çekiminin sonuçları ise kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

DSİ İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Noter huzurunda yapılan kura çekimlerinin ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava, ilanda belirtilen alınacak personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak.

Kura ve sınavların tamamlanmasının ardından işe alımı kabul edilen adayların deneme süresi dört(4) ay olacak.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.