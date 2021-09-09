Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde işçi olarak çalışmak isteyen pek çok kişi DSİ işçi alımı kura başvurusunda bulunmuştu. Yapılan açıklamaya göre, sınavlara katılacakların tespiti için kuralar, açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde yapıldı. Şimdi gözler, DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Sonuçları merakla bekleyen binlerce kişi, şu günlerde “DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nerede açıklandı?” araştırması yapıyor…

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDE AÇIKLANDI?

DSİ taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak 2 bin 5 işçi alımı için kura çekimlerinin 6 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirildi.

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, DSİ bölge müdürlüklerinin internet sitesinden yayınlandı.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

DSİ İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Noter huzurunda yapılan kura çekimlerinin ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava, ilanda belirtilen alınacak personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak.

Kura ve sınavların tamamlanmasının ardından işe alımı kabul edilen adayların deneme süresi dört (4) ay olacak.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.