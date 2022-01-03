DSİ’den yapılan açıklamada, "Kırklareli Barajı’nın depolama kapasitesinin tam dolması halinde kontrolsüz dolu savak çalışacağından Şeytandere’de taşkınlara ve baskın hasarlarına neden olmaması için 4 Ocak 2022 tarihi ve saat 08.00’den itibaren baraj emniyetini sağlayacak kota ulaşıncaya kadar gelen fazla su dip savaktan 3 m3’den olacak kadar Şeytandere’ye deşarj sağlancaktır. Tahliye edilen su miktarı kademeli olarak arttırılacaktır. Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur" denildi.

DHA