DSİ'den Kırklareli için uyarı: Hızla artıyor
Devlet Su İşleri (DSİ) 112’nci Şube Müdürlüğü, Kırklareli Barajı’nda doluluk oranının hızla arttığını, bu yüzden su bırakılacağını belirterek, taşkın uyarısında bulundu.
03 Ocak 2022, Pazartesi 19:27 Son Güncelleme:
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DSİ’den yapılan açıklamada, "Kırklareli Barajı’nın depolama kapasitesinin tam dolması halinde kontrolsüz dolu savak çalışacağından Şeytandere’de taşkınlara ve baskın hasarlarına neden olmaması için 4 Ocak 2022 tarihi ve saat 08.00’den itibaren baraj emniyetini sağlayacak kota ulaşıncaya kadar gelen fazla su dip savaktan 3 m3’den olacak kadar Şeytandere’ye deşarj sağlancaktır. Tahliye edilen su miktarı kademeli olarak arttırılacaktır. Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur" denildi.
DHA
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