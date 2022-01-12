Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Covid-19 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut yayılma hızında 2 ay içerisinde Omicron mutasyonunun Avrupalıların yarısından fazlasını etkileyeceğini tahmin ettiğini söyleyen Kluge, “Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeden 50'si Omicron vakaları bildirdi. Bu hızla Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), önümüzdeki 6-8 hafta içinde bölge nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının Omicron ile enfekte olacağını tahmin ediyor" ifadelerini kullandı.





“Mutasyonlar insan hücrelerine daha kolay yapışıyor”

Bölgede 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla Covid-19 vakası tespit edildiğini belirten Kluge, “10 Ocak itibariyle 26 ülke, nüfusunun yüzde 1'inden fazlasının her hafta Covid-19'a yakalandığını bildiriyor” dedi. Son haftalarda derlenen verilerin Omicron'un yüksek oranda bulaşıcı olduğunu doğruladığını da sözlerine ekleyen Kluge, “Mutasyonlar insan hücrelerine daha kolay yapışıyor ve daha önce hastalığı geçirmiş veya aşılanmış kişileri bile enfekte edebilir” sözlerine yer verdi.





Okullar kapatılacak en son yer

Omicron'un hızlı yayılımının birçok ülkede sağlık sistemini tehdit ettiğini vurgulayan Kluge, okulların kapatılacak en son ve kapatılması halinde açılacak ilk yer olması gerektiğinin altını çizdi.









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