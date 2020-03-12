Dünya DSÖ: Derinden endişe veriyor

DSÖ: Derinden endişe veriyor

Dünya

DSÖ: Derinden endişe veriyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını için "Kontrol edilebilir bir pandemidir" ifadelerini kullandı.

12 Mart 2020, Perşembe 14:56 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus önemli açıklamalarda bulundu. DSÖ Başkanı Ghebreyesus Cenevre'de diplomatlara yaptığı açıklamada, "Eğer ülkeler virüsle mücadele için önlem alırsa COVID-19 'kontrol edilebilir' bir pandemidir. Ancak bazı ülkelerin bu tehdide kontrol altına almak için gereken düzeyde yaklaşmaması bizi derinden endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz gün koronavirüsü pandemi (salgın) olarak ilan etmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık" diye konuştu.

Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir" değerlendirmesinde bulunmuştu.


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