Dünya DSÖ: Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların çoğunda diyabet var

DSÖ: Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların çoğunda diyabet var

Dünya

DSÖ: Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların çoğunda diyabet var

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, dünya genelinde son 40 yılda şeker hastalarının sayısının 4 katına çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmının diyabet olduğunu belirtti.

14 Nisan 2021, Çarşamba 23:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün "Küresel Diyabet Sözleşmesi"nin lansmanı dolayısıyla yazılı açıklamada, "Diyabet konusunda acil önlem alma ihtiyacı her zamankinden daha açık." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Erken ölme riski düşeceği yere artan tek büyük bulaşıcı olmayan hastalık türü bu. Ayrıca, Kovid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var." uyarısını yaptı.

DSÖ, yeni Küresel Diyabet Sözleşmesi'yle şeker hastalığını önleme çabalarına destek ve insülinin keşfinden 100 yıl sonra ihtiyaç duyan herkese tedavi sağlamayı amaçlıyor.

Sözleşme, Toronto Üniversitesi'nin desteğiyle DSÖ ve Kanada hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlenen Küresel Diyabet Zirvesi'nde bugün açıklanıyor.

DSÖ, sözleşmeyle düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet teşhis araçlarına, ilaçlarına ve özellikle de insüline erişimi artırmayı hedefliyor.

Örgüte göre, şu anda dünyada insülin piyasasına sadece 3 şirket hakim durumda.

AA

İlgili Haberler
Avrupa'da aşı krizi! 3 ülke kullanımını durdurduDSÖ'den flaş koronavirüs çağrısı: Hayvan pazarları kapatılsın


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avrupa'da aşı krizi! 3 ülke kullanımını durdurdu