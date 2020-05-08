DSÖ salgın ile hayvan pazarı ilişkisini doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyayı etkisi altına corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. DSÖ, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsün yarasalardan doğal yolla bulaştığını ancak Çin’in Vuhan şehrinde yer alan vahşi hayvan pazarının enfeksiyonun yayılmasında rolü olduğunu söyledi.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda ortaya çıktığını iddia etmiş ve elinde konuyla alakalı deliller olduğunu söylemişti. DSÖ ise ABD’nin bu iddialara yönelik hiçbir kanıt göstermediğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da corona virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığını iddia etmişti. Çarşamba günü Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu,Çin'in salgın bitene kadar uluslararası uzmanların hiçbirini corona virüsün kaynağını soruşturmak için ülkeye etmeyeceğini söyledi.

DHA





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