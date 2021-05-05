Dünya DSÖ tehlikenin boyutuna dikkat çekti: Benzeri görülmemiş seviyede

DSÖ tehlikenin boyutuna dikkat çekti: Benzeri görülmemiş seviyede

Dünya

DSÖ tehlikenin boyutuna dikkat çekti: Benzeri görülmemiş seviyede

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika’da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 22:30 Son Güncelleme:
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DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı kaydedildi. Gıda sorununa karşı gelecek 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi. Gıda sorununun en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilebileceği vurgulandı.

AA

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