DSÖ tehlikenin boyutuna dikkat çekti: Benzeri görülmemiş seviyede
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika’da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 22:30 Son Güncelleme:
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DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı kaydedildi. Gıda sorununa karşı gelecek 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi. Gıda sorununun en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilebileceği vurgulandı.
AA