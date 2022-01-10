DSÖ uzmanından flaş 'Deltacron' açıklaması!

Yaklaşık 2 senedir tüm dünyayı etkisi altına alan ve çeşitli varyantlar ile birlikte dönem dönem pik yapan koronavirüs salgınında Güney Kıbrıs'tan gelen yeni bir varyant haberi ortalığı karıştırmıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı yeni bir Covid-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etmiş, Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırmıştı.

Deltacron'un Delta ve Omikron varyantını birleşiminden oluştuğu görüşünde olan ekip bölgede 25 vaka belirlediklerini açıklamıştı. Ancak Güney Kıbrıs'ın bu iddiasına bilim dünyasından tepkiler gecikmedi.

DSÖ 'GERÇEK DEĞİL' DEDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) çalışan enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr Krutika Kuppalli, 'Deltacron gerçek değil' dedi.

Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kuppalli şu ifadeleri kullandı;

'Deltacron gerçek değil ve muhtemelen bu durum sıralama artefaktından kaynaklanıyor. Ünlü çiftlere yaptığımız gibi bulaşıcı hastaşıkların isimlerini birleştirmeyelim.'

Küresel sağlık uzmanı Dr Boghuma Kabisen Titanji de DSÖ uzmanı ile benzer görüşlere sahip.

'Şu anda mevcut olan bilgiler, delta ve omikron varyantlarının gerçek rekombinasyonunun aksine bir numunenin kontaminasyonuna işaret ediyor' diyen Titanji sözlerine şöyle devam etti;

'Endişelenmek ve kulağa Transformers filmlerindeki kötü adam gibi gelen varyant isimler uydurmak yerine yapabileceğimiz en iyi şey, aşıların herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak.'

Geçtiğimiz haftalarda Delta ve Omicron'un birleşiminden 'Delmicron' isimki bir varyantın ortaya çıktığı iddiası ortaya atılmış bu iddia Hintli yetkililer tarafından yalanlanmıştı.