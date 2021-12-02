Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu. Ancak peş peşe gelen açıklamalar ile dünya rahat bir nefes aldı. DSÖ'den gelen son açıklama ile BioNTech CEO'su Uğur Şahin haklı çıktı.

UĞUR ŞAHİN HAKLI ÇIKTI

Şahin, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söylemiş ve aşılar ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullanıştı.

Aşılı bir kişinin mutasyona uğramış virüsü yenmek için gerekli bağışıklık sistemi kapasitesine sahip olacağına inandığını belirten Şahin insanları mümkün olduğunda takviye aşılarını yaptırmaya davet etmişti.

DSÖ sözcüsü, erken verilerin Omicron'un insanları enfekte etmede Delta'dan daha yetenekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ancak mevcut aşıların hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede daha az etkili olacağına dair bir işaret bulunmuyor.