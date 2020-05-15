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DSÖ'den corona virüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun

Dünya

DSÖ'den corona virüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının, Avrupa’nın önümüzdeki sonbaharda gelebilecek ikinci dalgaya hazırlıklar yapması gerektiğini belirtti.

15 Mayıs 2020, Cuma 20:48 Son Güncelleme:
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DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan corona virüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa’da sonbaharda yeni grip veya kızamık dalgasının da beklendiğini dile getirerek, “Şimdi kutlama değil hazırlık yapma zamanı” dedi. Vaka sayısındaki yavaşlamanın salgının kısa zamanda biteceği anlamına gelmediğinin altını çizen Kluge, corona virüs salgını nedeniyle kısıtlamalar uygulayan bazı ülkelerin bu kısıtlamaları kaldırmaya başladığına dikkat çekerek bunun aceleyle verilen kararlar olabileceğini belirtti.

''Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı''

Son haftalarda ölüm ve enfeksiyon sayısında yaşanan düşüşe rağmen Birleşik Krallık’ın ve kıtadaki komşularının “tetikte olması gerektiğini” söyleyen Kluge, "Çifte dalga konusunda çok endişeliyim.Singapur ve Japonya bunun kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı olduğunu erken aşamada fark etti" dedi.

''Şu an bir yol ayrımındayız''

Kluge perşembe günü gerçekleşen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Şu an bir yol ayrımındayız. Hangi yolu izleyeceğimizi eylemlerimiz ve bireysel davranışlarımız belirleyecek. Acil durumun beraberinde getirdiği yorgunluk hissi, bu virüse karşı edindiğimiz değerli kazanımları tehlikeye sokuyor. Yetkililere güvensizlik uyandıran haberler ve komplocu düşünce, fiziksel mesafe karşıtı hareketleri körüklüyor, diğer insanlar da aşırı ihtiyatlı davranıyor.Bugünkü davranışlarımız salgın için rotayı belirleyecek. Hükümetlerin kısıtlamaları kaldırmasıyla birlikte sizler, halk artık ana aktörlerisiniz” dedi.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge, ülkeleri salgının yavaşlatılmasıyla elde edilen zamanı halk sağlığı sistemlerini güçlendirmek için kullanmaya çağırdı.



İsviçre (DHA)


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