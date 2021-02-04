Dünya DSÖ´den corona virüsün kökenine ilişkin açıklama

DSÖ´den corona virüsün kökenine ilişkin açıklama

Dünya

DSÖ´den corona virüsün kökenine ilişkin açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin´e gönderilecek olan uzman ekibin corona virüsün (Covid-19) kökenini tespit etme ihtimalinin zor olduğunu duyurdu.

04 Şubat 2021, Perşembe 23:23 Son Güncelleme:
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DSÖ, Çin´in Vuhan kentine gönderilecek ekibin, corona virüsün kökenini tespit etme ihtimalinin zor olduğunu açıkladı. COVID-19’un kökenlerine dair ipuçları arayan Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekibin üyelerinden Peter Ben Embarek, "Bu virüsün kökenini tam olarak anlayamayacağız, ancak bu iyi bir ilk adım olacak" dedi.

"Virüsün anlaşılmasını ilerletmeye yardımcı olacak"

Ekibin diğer üyelerinden Hung Nguyen-Viet ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekçi olmamız gerektiğini söyleyip duruyorum, bunun gibi kısa bir görev tüm cevapları vermeyecek. Ancak virüsün anlaşılmasını ilerletmeye yardımcı olacak" dedi.

DHA

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