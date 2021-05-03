DSÖ Genel Direktörü pazartesi günü Cenevre'de bir haber brifinginde yaptığı açıklamada, dünya genelinde son iki haftada salgının ilk altı ayına göre daha fazla Kovid-19 vakası bildirildiğini açıkladı.

DSÖ'den Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Son iki haftada küresel olarak salgının ilk altı ayına göre daha fazla Kovid-19 vakası bildirildi" dedi.

Tedros, "Hindistan ve Brezilya, geçen haftaki vakaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Ancak dünyanın her yerinde çok kırılgan bir durumla karşı karşıya olan birçok başka ülke var." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'a oksijen ekipmanı ve malzemelerin yanı sıra, hastalar için hastane yatağı bulamayanlara evde nasıl bakım sağlanacağına dair tavsiyeler de sağlıyor.

DSÖ Vakfı, dünya genelinde oksijen ve ilgili tedarik ihtiyacını desteklemek için fon topladığını söyledi ve herkesi DSÖ ve halk sağlığı güvenliği önlemleriyle ilgili ulusal tavsiyeleri takip etmeye devam etmeye çağırdı.

Tedros, "Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının başlangıcından bu yana çağrı yaptığı halk sağlığı önlemlerini hepimiz almazsak Hindistan ve Brezilya'da olanlar başka yerlerde olabilir" dedi ve ekledi: "Aşılar cevabın bir parçasıdır ancak tek cevap onlar değildir."



