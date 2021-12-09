2019'dan beri koronavirüsün (Kovid-19) pençesindeki dünya tabiri caizse son haftalarda Omicron ile yatıp Omicron ile kalkıyor.

Daha bulaşıcı olduğu ve aşıları kısmen etkisiz bırakabileceği iddiası ile gündemden düşmeyen varyant ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni açıklamalarda bulundu. DSÖ'nün son epidemiyolojik raporu ile Omicron'daki son durum netlik kazandı. Rapora göre, yeni varyant 57 ülkeye yayıldı.

DELTA'NIN YERİNİ ALABİLECEK Mİ?

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Omicron varyantının aylar içinde Avrupa'da Delta'nın yerini alarak baskın varyant haline gelebileceğini öngörüyor.

DSÖ ise şimdilik Delta varyantının baskın tür olmaya devam ettiğini ve Omicron'un bulaşıcılığını ve ciddiyetini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Söz konusu raporda 'Omicron'un diğer varyantlara kıyasla büyüme avantajına sahip olabileceğine dair kanıtlar var gibi görünse de, bunun artan bulaşıcılığa dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor' ifadelerine yer verildi.

TOPLAM VAKALARIN SADECE %0.1'İ

Son 60 günde küresel Covid veri tabanına yüklenen 899. bin 935 Kovid-19 test örneğinden 897 bin 886'sının (%99.8) Delta, 713'ünün (%0.1) Omicron olduğu bilgisinin ise altı çizildi.

DSÖ ayrıca yeni varyantın görüldüğü ilk ülke olan Güney Afrika'nın 29 Kasım ve 5 Aralık tarihleri ​​arasında 62 bin 21 vaka bildirdiğini ve bu sayının önceki haftaya göre yüzde 111'lik bir artış anlamı taşıdığı bilgisini paylaştı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunun altını çizen varyantı saptayan doktor olan Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomlarını açıklamıştı.

Bu semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunu belirten Coetzee, 'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' demişti.

DSÖ verilerine göre, onlarca ülkeye yayılan varyant henüz bir can kaybına yol açmadı.



