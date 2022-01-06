Dünya DSÖ'den Omicron mutasyonu hakkında yeni açıklama

DSÖ'den Omicron mutasyonu hakkında yeni açıklama

Dünya

DSÖ'den Omicron mutasyonu hakkında yeni açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Omicron mutasyonunun Delta mutasyonundan daha az şiddetli hastalık ürettiğini ancak "hafif" olarak sınıflandırılmaması gerektiğini açıkladı.

06 Ocak 2022, Perşembe 21:39 Son Güncelleme:
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'un daha bulaşıcı olan Omicron mutasyonunun küresel olarak baskın olan Delta mutasyonundan daha az şiddetli hastalık ürettiğini ancak "hafif" olarak sınıflandırılmaması gerektiğini ifade etti. Ghebreyesus, "Omicron, özellikle aşılananlarda Delta'ya kıyasla daha az şiddetli görünse de, hafif olarak sınıflandırılması gerektiği anlamına gelmez" dedi.

Covid-19’un hastaneler üzerindeki etkisinin altını çizen Ghebreyesus, "Vakaların tsunamisi o kadar büyük ve hızlı ki, dünyadaki sağlık sistemlerini eziyor. Hastaneler aşırı kalabalık ve yetersiz personel haline geliyor, bu da yalnızca Covid-19'dan değil, hastaların zamanında bakım alamadığı diğer hastalık ve yaralanmalardan da önlenebilir ölümlerle sonuçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Aşıların dağıtımında ve aşılara erişimde küresel olarak daha fazla eşitlik çağrısını tekrarlayan Ghebreyesus, "Az sayıda ülkede art arda hatırlatıcı dozlar, milyarlarca kişi tamamen korumasız kalırken pandemiyi sona erdirmeyecek" dedi.

Ghebreyesus, mevcut aşı dağıtım oranına dayanarak, 109 ülkenin DSÖ'nün dünya nüfusunun yüzde 70'inin temmuz ayına kadar tam olarak aşılanması hedefini kaçıracağını da sözlerine ekledi.

CENEVRE (İHA)

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