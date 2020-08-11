Putin'in açıklamasına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti. Rusya böylece corona virüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Aşıyı ilk deneyen isimlerden biri de Putin'in kızı oldu.

"Tüm denemelerde geçti"

Hükümet yetkilileriyle bir toplantıda Putin, "Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi" dedi.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'dan kendisini aşı ile ilgili bilgilendirmesini isteyen Putin, "Yine de aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti" dedi.

Corona virüse karşı geliştirilen ilk aşı üzerinde çalışanlara teşekkür eden Putin, bunun dünya için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Putin'in kızı da aşı yaptırdı

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, "Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Kendisinin bu bağlamda deneyde yer aldığını düşünüyorum" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi

Putin'in "kızım da denedi" diyerek duyurduğu tescil edilen ilk corona virüs aşısı için Dünya Sağlık Örgütü Rusya ile ön yeterlilik, aşının tüm güvenlik ve etki verilerinin çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

DSÖ: Ön yeterlilik için görüşmeler sürüyor

DSÖ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rus sağlık yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Aşının DSÖ ön yeterliliğini sağlamasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Bu ön yeterlilik, aşının tüm güvenlik ve etki verilerinin titizlikle incelenmesini kapsıyor"

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