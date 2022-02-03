DSÖ'den umutlandıran açıklama: Avrupa'da covid ateşkesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un patlak vermesinden iki yıl sonra, yüksek aşılama oranları, daha hafif Omicron varyantı ve kışın bitmesi nedeniyle Avrupa'nın yakında uzun bir huzur dönemine girebileceğini söyledi.
03 Şubat 2022, Perşembe 14:43 Son Güncelleme:
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Dünyanın Koronavirüs ile mücadeleleri son sürat devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), umutlandıran bir açıklama geldi. DSÖ, yüksek aşılama oranları, daha hafif Omicron varyantı ve kışın sonu nedeniyle Avrupa'nın yakında "uzun bir huzur dönemine" girebileceğini söyledi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge gazetecilere verdiği demeçte bu durumu 'Covid ateşkesi' olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı;
Bu bize salgında şimdiye kadar yaşamadığımız uzun bir sükunet dönemi olasılığının ortaya çıkması anlamına geliyor olabilir ve bize kalıcı barışı getirebilecek bir ateşkes olabilir.
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