DSÖ'den yeni mutasyon açıklaması! İsmini verdiler...
Yaklaşık 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni bir mutasyon daha ortaya çıktı. DSÖ, Covid-19 B.1.1.529 isimli yeni mutasyonun etkilerinin birkaç hafta içerisinde belirleneceğini açıkladı.
26 Kasım 2021, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeir, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında araştırmacıların B.1.1.529 isimli yeni Covid-19 mutasyonunun etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğini söyledi.
"ANLAMAK BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK"
Lindmeir, "Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek" ifadelerini kullandı.
Lindmer, DSÖ’nün yeni mutasyonunu değerlendirmek için bu öğlen bir toplantı düzenleyeceğini sözlerine ekledi.
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