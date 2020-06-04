ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün çıkış noktası olan Çin’in salgının başlangıcında bilgi sakladığını, DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) de Çin politikasına yardım ettiğini öne sürmüştü. Amerikan haber ajansı AP, DSÖ’nün ocak ayında yaptığı iç yazışmalar ve toplantı dökümanlarını ele geçirdi. Buna göre; ocak ayının başında daha hasta sayısı 100 bile olmamışken DSÖ personeli, Çin’in yeterli bilgi vermemesinden şikayetçiymiş.

Çin'i pohpohlamışlar

Ay sonunda Çin bilgileri paylaşmaya başladığında hasta sayısı 10 bini bulmuştu. Buna rağmen DSÖ, Çin’e destek açıklamaları yapmış, sürecin işleyişinde ‘şeffaf’ olduklarını açıklamıştı. Söz konusu yazışmalar, bu açıklamaların, Çin hükümetini pohpohlayıp gönüllerini hoş tutarak daha fazla bilgi almak amacıyla yapıldığını ortaya çıkardı. Başka bir deyişle; DSÖ, Çin’den daha fazla bilgi alabilmek için dünyaya yanıltıcı açıklamalar yapmış.