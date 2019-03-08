21 Ocak’ta TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yönelik yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu ve bu çağrının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TOBB tarafından yapılar çalışmalar sonucunda, yasal düzenlemenin de yürürlüğe girdiğini belirten, Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran “Türk Denizcilik Sektörü olarak İstihdam Seferberliği'nde elimizi taşın altına koyacağız.” dedi.

25 Şubat tarihinde “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlayan İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında, iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu belirten Kıran, “Bu destekler iş dünyamız için büyük bir fırsattır. İş dünyasını, özellikle denizcilik camiasını İstihdam Seferberliğine katılmaya davet ediyorum.” dedi.

En önemli iki teşvik

İş dünyasına sunulan 8 farklı teşvikten 2’sinin çok önemli olduğu belirtin Kıran, “ Bunlardan birincisi; Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. İlk 3 ay maliyet sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılayacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece ücret ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor” dedi.

İş dünyasının tüm temsilcileri olarak bu seferberliğin arkasındayız

Valilik öncülüğünde İstanbul’daki tüm odalar ve iş dünyasının diğer temsilcilerinin bir araya gelerek harekete geçmiş olduklarını ve yakın bir zamanda bunu bir lansman toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Kıran, “DTO olarak bizim hizmet alanımız sadece İstanbul ile sınırlı değil, biz denizin olduğu, denizciliğin olduğu her yerde varız. Bu bakımdan Odamıza daha büyük bir yük düşüyor. Türkiye genelindeki 9 Şubemiz ve 15 Temsilciliğimizle birlikte İstihdam Seferberliği için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin

İş dünyasının her bir temsilcisinin yeni bir istihdamının, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak anlamına geldiğini belirten Kıran, “Türkiye kendine güvenenleri hiçbir zaman yanıltmamıştır. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda, bu ülkenin denizlerinde bereket var, umut var. Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz" dedi.