Aslında 2019 yılında paylaşılan ama son günlerde gündeme gelen siyah beyaz bir fotoğraf bu gerçeğe gözler önüne serdi. Her ikisi de Kosova kökenli olan Dua Lipa ile Rita Ora'nın büyükbabaları yıllar önce arkadaşmış. Bu durumu Lipa'nın babası Dukagjin Lipa bir Instagram paylaşımında gözler önüne serdi. Lipa, her ne kadar bu pozu 2019 yılında paylaşsa da Lipa ve Ora'nın hayranları yeni keşfetti ve fotoğraf sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Dukagjin Lipa'nın paylaşımında babası Seit Lipa (solda) ile Rita Ora'nın büyükbabası Besim Sahatçiu (Sağda) Belgrad'da bir restoranda yemek yerken görülüyor. Lipa ve Ora'nın büyükbabaları da 1960'larda çekilen fotoğraflarda çok genç halleriyle görülüyor. Bu arada Dua Lipa'nın büyükbabasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Rita Ora ya da gerçek adıyla Rita Sahatçiu; 1990 yılında Kosova'da dünyaya geldi. O daha küçükken ailesi İngiltere'ye göç etti.









Dua Lipa ise 1995 yılında Londra'da dünyaya geldi. Lipa Kosova kökenli bir Arnavut ailenin kızı.

Dua Lipa'nın büyükbabası Seit Lipa, bir tarihçi ve entelektüeldi. Rita Ora'nın büyükbabası Besim Sahatçiu ile bir sinema, tiyatro ve TV yönetmeniydi.







