Dua Lipa saçlarını kestirdi, sarıya boyattı

Yaklaşık bir hafta önce Fransa seyahatinde bir fotoğraf paylaşan Dua Lipa'nın kâkül kestirdiği ortaya çıktı.

Kâkülden çok yanındaki adam konuşuldu. Çünkü "Doğum günün kutlu olsun suç ortağım. Seni ve birlikte yaşadığımız bütün maceraları seviyorum" notunu düştü.

Herkes fotoğraftaki adamın sevgilisi olduğunu düşünürken stil danışmanı Lorenzo Posocco olduğu ortaya çıktı.

Lipa'nın bu haline tam alışmaya başlamıştık ki; paylaştığı bir fotoğrafla herkesi şaşkına uğrattı. Dua Lipa radikal bir karar alarak saçlarını sarıya boyadı.

Siyah saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz dünyaca ünlü yıldızın bu değişikliği, yeni bir albümün habercisi…

Dua Lipa, son albümünün neredeyse hazır olduğunu, adının #DL2 olacağı duyurarak hayranlarına sabrı için teşekkür etti.

Albümün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.