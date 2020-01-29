Magazin Dua Lipa ve Lizzo striptiz kulüpte

Dua Lipa ve Lizzo striptiz kulüpte

Magazin

Dua Lipa ve Lizzo striptiz kulüpte

İngiliz popçu Dua Lipa ve ABD'li rapçi ve söz yazarı Lizzo, bu hafta düzenlenen Grammy Ödülleri'nin ardından bir striptiz kulübe gitti. İkili, görüntülerin yayılmasının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu.

29 Ocak 2020, Çarşamba 17:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Grammy'de En İyi Solo Pop Performans ve En İyi Geleneksel R&B Şarkısı ödüllerine layık görülen Lizzo, bir striptiz kulüpte 'after party' düzenledi. Partiye, Dua Lipa da katıldı. İkilinin striptiz yapan kadınlara para saçarken kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ortalık karıştı. Lizzo ve Dua Lipa 'feminist geçinip' kadın bedenini metalaştırmakla itham edildi. Dua Lipa ve Lizzo'nun hayranları ise "Bir feministin tüm kadın çalışanları desteklemesi gerekmez mi?" cevabını vererek savunmaya geçti. Ancak sosyal medyada Dua Lipa'nın Lizzo'dan fazla eleştirilmesi dikkat çekti. 

İlgili Haberler
Lizzo'nun bedeniyle mücadelesi

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
29 Ocak 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Kova burcunda Yeni Ay neler getiriyor?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Irina Shayk: Hep yanlış bedende doğmuş gibi hissediyordum