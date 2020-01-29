Dua Lipa ve Lizzo striptiz kulüpte
İngiliz popçu Dua Lipa ve ABD'li rapçi ve söz yazarı Lizzo, bu hafta düzenlenen Grammy Ödülleri'nin ardından bir striptiz kulübe gitti. İkili, görüntülerin yayılmasının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu.
29 Ocak 2020, Çarşamba 17:23 Son Güncelleme:
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Grammy'de En İyi Solo Pop Performans ve En İyi Geleneksel R&B Şarkısı ödüllerine layık görülen Lizzo, bir striptiz kulüpte 'after party' düzenledi. Partiye, Dua Lipa da katıldı. İkilinin striptiz yapan kadınlara para saçarken kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ortalık karıştı. Lizzo ve Dua Lipa 'feminist geçinip' kadın bedenini metalaştırmakla itham edildi. Dua Lipa ve Lizzo'nun hayranları ise "Bir feministin tüm kadın çalışanları desteklemesi gerekmez mi?" cevabını vererek savunmaya geçti. Ancak sosyal medyada Dua Lipa'nın Lizzo'dan fazla eleştirilmesi dikkat çekti.
https://twitter.com/taexvincent/status/1222040763422453760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1222472433292259328&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elle.com%2Fuk%2Flife-and-culture%2Fculture%2Fa30699161%2Fdua-lipa-lizzo-strip-club-support%2F