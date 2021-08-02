Genç kuşak yıldızlarından Dua Lipa ile model sevgilisi Anwar Hadid Arnavutluk'ta tatil yapıyor. 25 yaşındaki Lipa ile 22 yaşındaki Hadid tatilden paylaşımlar yapıyor. Dua Lipa fit vücudunu paylaşarak formunu gözler önüne seriyor. Lipa, son olarak pembe bikinisiyle objektiflerin karşısına geçtiği anları sevenlerinin beğenisine sundu.