Dua Lipa'dan pembe bikinili tatil pozu
25 yaşındaki İngiliz şarkıcı Dua Lipa şu sıralar Arnavutluk’ta tatil yapıyor. Dua Lipa, güneşlendiği anları hayranlarıyla paylaştı.
02 Ağustos 2021, Pazartesi 15:51 Son Güncelleme:
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Genç kuşak yıldızlarından Dua Lipa ile model sevgilisi Anwar Hadid Arnavutluk'ta tatil yapıyor. 25 yaşındaki Lipa ile 22 yaşındaki Hadid tatilden paylaşımlar yapıyor. Dua Lipa fit vücudunu paylaşarak formunu gözler önüne seriyor. Lipa, son olarak pembe bikinisiyle objektiflerin karşısına geçtiği anları sevenlerinin beğenisine sundu.
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