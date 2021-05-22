Türkiye Dualarla Suriye’ye uğurlandılar

Dualarla Suriye’ye uğurlandılar

Türkiye

Dualarla Suriye’ye uğurlandılar

Tunceli’ de gerçekleştirilen operasyonlarda büyük başarı elde eden Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, dualarla Suriye’ye uğurlandı.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 19:14 Son Güncelleme:
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Tunceli’de başarılı operasyonlara imza atan, huzur ve güveni sağlayan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, dua ve kesilen kurbanlar eşliğinde, Suriye’ye uğurlandı.

’HEPİNİZ BİR TÜRK BAYRAĞISINIZ’

Uğurlama töreninde, PÖH timlerine hitaben konuşan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Nerede bir mazlum varsa, sizler onların gözü önünde cesaret, merhametsiniz. Sizler, hepiniz bir Türk Bayrağısınız. Sadece Anadolu’nun büyük topraklarında değil, size nerede ihtiyaç varsa o alandasınız. İşte bugün, Allah’ın izniyle, Türk milletinin şanı ve şerefi için, her biriniz elinizdeki bayrakla, Suriye’ye doğru yola çıkıyorsunuz. Oraya giderken, sadece bu milletin şerefli bayrağını değil, onurunu götürüyorsunuz. Şerefini, merhametini taşıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Törene, Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

DHA

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