DualSense, PlayStation 4 ile çalışacak mı?
Sony, kısa süre sonra yeni oyun konsolu PlayStation 5'i Türkiye’de satışa sunacak. 19 Kasım'da oyuncularla buluşacak olan yeni oyun konsolu, pek çok PS4 oyununu da çalıştıracak ve geriye dönük uyumlu olacak. Peki PS5 ile gelen DualSense PS4 ile uyumlu olacak mı?
03 Kasım 2020, Salı 12:10 Son Güncelleme:
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DualSense, PS4 ile ne yazık ki uyumlu olmayacak. MidnightMan adlı bir YouTube yayıncısı, paylaştığı son videoda DualSense'in hangi konsollarla uyumlu olduğunu paylaştı. ABD’li YouTuber PS5’in kontrolcüsünü sırayla PS4, PC, PS3 ve Nintendo Switch üzerinde denedi. Buna göre DualSense, PS4 ile çalışmayacak ama PS3 ile uyumlu olacak.
İlginç nokta DualSense'in Nintendo Switch desteğine sahip olması. Yani DualSense'i Nintendo Switch ile kullanabileceksiniz. DualSense'in Switch'e doğrudan bağlanması pek mümkün değil. Üçüncü parti bir cihazla bu bağlantı sağlanmış olabilir.
Kontrolcü PC’de ise uzaktan PlayStation oynama modunda çalışıyor.
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