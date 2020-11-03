DualSense, PlayStation 4 ile çalışacak mı?

DualSense, PS4 ile ne yazık ki uyumlu olmayacak. MidnightMan adlı bir YouTube yayıncısı, paylaştığı son videoda DualSense'in hangi konsollarla uyumlu olduğunu paylaştı. ABD’li YouTuber PS5’in kontrolcüsünü sırayla PS4, PC, PS3 ve Nintendo Switch üzerinde denedi. Buna göre DualSense, PS4 ile çalışmayacak ama PS3 ile uyumlu olacak.

İlginç nokta DualSense'in Nintendo Switch desteğine sahip olması. Yani DualSense'i Nintendo Switch ile kullanabileceksiniz. DualSense'in Switch'e doğrudan bağlanması pek mümkün değil. Üçüncü parti bir cihazla bu bağlantı sağlanmış olabilir.

Kontrolcü PC’de ise uzaktan PlayStation oynama modunda çalışıyor.



