Duanın verdiği yaşam gücü

İnsan zorlukları yenmek, içindeki üzüntüleri gidermek için derdini dökecek içten bir dost arar. İnsana Allah’tan daha yakın bir dost yoktur. Kudretiyle ilmiyle her şeyi çevreleyen ve hayatımızı devam ettiren, gizli, aşikar her şeyimizi bilen, kendi öz nefsimizden bize daha yakın olan Yüce Allah’tan dilekte bulunmak, iç üzüntülerini rahman ve rahim olan Allah’a açmak, onun rahmet ve bağışlamasına sığınmak insana yaşama gücü verir.

Duanın zamanı

Allah’a dua etmenin belli bir yeri, şekli veya zamanı yoktur. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Her aklımızdan geçeni, her düşündüğümüzü, bilinçaltımızı, her şeyimizi bilir ve görür. Bu nedenle her an, yolda yürürken, bir iş üzerindeyken, yemek yerken, otururken, ayaktayken Allah’a dua ile yönelebilir, O’ndan yardım isteyebiliriz. Allah dua eden kişinin tavrının nasıl olması gerektiğini ise Kuran’da şöyle bildirmektedir: “Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin...” (Araf; 55) Asıl önemli olan, duanın, sadece Allah’a yönelerek edilmesi ve içten olmasıdır. Allah kendisine seslenen herkesin çağrısını duyar ve karşılık verir.

İnsan acelecidir

Ancak şunu unutmamak gerekir ki insanlar her zaman kendileri için hayırlı ve güzel olanı tespit edemeyebilir. Allah bizim bilmediklerimizi bildiği, her şeyi kontrolü altında tuttuğu için, bazen duaları kabul etmeyip, zamanı geldiğinde daha hayırlısını bize verebilir. Ayrıca insan aceleci yaratılmıştır ve bazen istediklerinin hemen gerçekleşmesi konusunda da aceleci davranır. Ancak Allah duaya vereceği karşılığı erteleyebilir. Her durumda insan sabretmelidir.

Hem sözlü hem fiili

İnsanların bir kısmı, dua hakkında yanlış bir inanca sahiptir. Bu kişilere göre Allah’a dua edildikten sonra bir köşeye çekilmek ve duanın sonucunu beklemek gerekir. Oysa bu samimi bir tavır değildir. Çünkü bir şeyi gerçekten isteyen kişi onun için hem sözlü, hem de fiili duayı yerine getirmelidir.

Hataya düşmeyin

Fiili dua bir insanın sözlü dua ederek istediği şeyi, elinden gelen tüm gayreti gösterip, o işin gerçekleşmesi için gereken her şeyi yerine getirerek istemeye devam etmesidir. Her türlü fiili çabayı yerine getirip “Ben her şeyi yaptım” diyen ve Allah’a sözlü olarak dua etmeyi unutan bir insanın da hatasına düşmemek gerekir.

Sıkıntıları giderip nimet vermesi için gece gündüz Allah’a dua eden insanlar, bu durumdan kurtulduklarında hemen dua etmeyi ve kendilerine verdiği nimetten dolayı Allah’a şükretmeyi unutur. İnsan sıkıntı anlarında olduğu gibi Allah’ın nimetlerinden ve cömertliğinden yararlanırken de dua etmelidir.

Allah’ım, lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürelim; bölücü değil, bağdaştırıcı, birleştirici olabilelim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere inanç, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık ve üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı bize lütfet. Yarabbi, kusurları gören değil, kusurları örtenlerden; teselli arayanlardan değil, teselli edenlerden; anlayış bekleyenlerden değil, anlayış gösterenlerden; yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, sevenlerden olmamıza yardım et. Yağmur gibi, hiçbir şeyi ayırt etmeyip aktığı her yere canlılık bahşedenlerden; güneş gibi, hiçbir şeyi ayırt etmeyip ışığıyla tüm varlıkları aydınlatanlardan; toprak gibi, her şey üstüne bastığı halde hiçbir şeyini esirgemeyip, nimetlerini herkese verenlerden olmayı bize lütfet. Alan değil,veren ellerin; affedici olduğu için affedilenlerin, Hak ile doğan, Hak ile yaşayan Hak ile ölenlerin, ve sonsuz yaşamda yeniden doğanların safına katılmayı bize nasip eyle. Amin