Dubai 2022’ye havai fişeklerle merhaba dedi

Dünya genelinde korona virüs salgınına rağmen yeni yıl coşkusu devam ediyor. Dubaililer dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’daki havai fişek gösterisi ile yeni yıla "merhaba" dedi. Dakikalarca süren gösteri izleyenler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

İHA