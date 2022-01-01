Dünya Dubai 2022’ye havai fişeklerle merhaba dedi

Dubai 2022’ye havai fişeklerle merhaba dedi

Dünya

Dubai 2022’ye havai fişeklerle merhaba dedi

Dubai, yeni yılı dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’dan atılan görkemli havai fişek gösterisi ile karşıladı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 00:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünya genelinde korona virüs salgınına rağmen yeni yıl coşkusu devam ediyor. Dubaililer dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’daki havai fişek gösterisi ile yeni yıla "merhaba" dedi. Dakikalarca süren gösteri izleyenler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fransa’da 2021’in son gününde vaka rekoru