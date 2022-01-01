Dubai 2022’ye havai fişeklerle merhaba dedi
Dubai, yeni yılı dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’dan atılan görkemli havai fişek gösterisi ile karşıladı.
01 Ocak 2022, Cumartesi 00:39 Son Güncelleme:
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Dünya genelinde korona virüs salgınına rağmen yeni yıl coşkusu devam ediyor. Dubaililer dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’daki havai fişek gösterisi ile yeni yıla "merhaba" dedi. Dakikalarca süren gösteri izleyenler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.
İHA
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