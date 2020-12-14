Dubai-İstanbul seferleri yeniden başlıyor
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.
14 Aralık 2020, Pazartesi 00:02 Son Güncelleme:
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Merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.
Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.
AA
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