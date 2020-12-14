Ekonomi Dubai-İstanbul seferleri yeniden başlıyor

Dubai-İstanbul seferleri yeniden başlıyor

Ekonomi

Dubai-İstanbul seferleri yeniden başlıyor

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

14 Aralık 2020, Pazartesi 00:02 Son Güncelleme:
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Merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

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Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.

Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.

AA


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