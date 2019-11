Dubai Modest Fashion Week’te bir Türk: Raşit Bağzıbağlı

Raşit Bağzıbağlı koleksiyonunu Halima Aden ile tanıttı!

Kapanışı Selma Sarı tasarımıyla top model Tülin Şahin yaptı!

Dubai’de Türk rüzgarı esti! E-ticaret sitesi Modanisa, bu yıl 3. kez düzenlenen Dubai Modest Fashion Week’e, Türk modacılar Raşit Bağzıbağlı, Selma Sarı ve Müslima Wear tasarımlarının yer aldığı üç büyük moda ‘’show’’ ile damgasını vurdu.Hedefi tüm dünyada kadınlara modayı tanıtmak olan Modanisa.com, Dubai Modest Fashion Week açılış şovunu dünyaca ünlü tesettürlü top model Halima Aden’in giydiği Raşit Bağzıbağlı koleksiyonundan özel bir parçayla yaptı.Türk moda rüzgarlarının estiği Dubai Modest Fashıon Week’te, Muhafazakar giyim tarzının stil ikonu Müslima Wear’ın koleksiyonu ve muhafazakâr moda sektörüne tasarımlarıyla yön veren Selma Sarı’nın özel olarak hazırladığı koleksiyonları izleyenleri büyüledi.Ünlü modacının Modanisa’ya özel hazırladığı koleksiyonun devamında birbiriyle kombin yapılabilecek etek ve bluzlar, elbiseler, sade şık pardesüler 2018 yılında sadece Türkiye değil dünyada çok konuşulacak gibi görünüyor.Dünyanın en iyi 50 Top Modeli arasında gösterilen kısa süre önce Türkiye’nin ‘Küresel Vatandaş Elçisi’ ünvanı verilen Tülin Şahin, Modanisa Show’un kapanışını Selma Sarı’nın özel tasarımı Swarovski taşlarla bezeli Hint ipeğinden hazırlanmış abiye bir kıyafetle yaptı.Tülin Şahin ve Halima Aden modanın dünyayı kucaklaması ve ayrımcılık üzerine mesajı verdi!Etkinlik sonrası basınla bir araya gelen iki top model aynı noktada birleşti. ‘’Moda dünyasının çeşitliliği gibi ayrımcı sınırları da yoktur’’ dedi.Tülin Şahin, ‘’Moda dünyası birleşmiş milletler gibidir, girin bir defile kulisine her milletten insanı görebilirsiniz. Halima da ben de birçok din, ırk ve kültürün birlikte yaşandığı farklı ülkelerde doğup büyüdük.Ben insanları yaptıkları işlerden, giyim tarzlarından, dil ve dinlerinden dolayı sınıflandırmıyor, ayrıştırmıyorum. Dünyanın her yerinde benim için geçerli olan tek şey insanlıktır.Her ne gerekçeyle olursa olsun farklılıklara saygı duymayı ve birlikte yaşamayı bilmemiz gerekir. Bu nedenle dünyanın her yerinde ayrımcılığın yok olmasını diliyoruz’’ dedi.Halima Aden ise; Ben de Tülin Şahin’den farklı bakmıyorum, hiç kimseyi etiketlemiyor, yargılamıyorum. Moda dünyası tüm çeşitlilikleri kucaklayan bir sektör, Dubai’ de ikimiz aynı etkinlikte birlikte podyumda olmamız bunun en basit örneği. Tülin Şahin gibi bir süper modelle aynı sahneyi paylaştığım için ayrıca onur duyuyorum’’ dedi.