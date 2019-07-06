Dubai Şeyhi’nin milyon dolarlık yatı Bodrum’a demir attı

Dünya sıralamasında en pahalı yatlardan olan 110 metre uzunluğundaki Cayman Adaları Bayraklı “Radiant”, Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Dolar milyarderi Dubai şeyhi Abdullah Al Futtaim'e ait 4 katlı mega yatın değeri ise dudak uçuklattı.

ADETA MİNİ SARAY!

580 milyon dolar değerindeki 10 kabinli 20 kişilik yatın içerisi ise mini bir saray.

Üzerinde bir helikopter, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, denizaltı, jet skiler ve alt kısmında ise 4 aracın sığacağı garajın bulunduğu yatı görenler şaştı kaldı.

Alüminyum gövdeli yatın Bodrum’dan sonra Yunan adalarına gideceği öğrenildi.

MUĞLA (İHA)