Dubai'deki Address Beach Resort, rüya gibi havuzuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Sıra dışı mimari söz konusu olunca akla ilk gelen ülkelerden biri olan Dubai'nin görünümüne yeni eklenen The Address Beach Resort, 'dünyadaki en yüksek açık havuz' rekorunu kırdı. Tesisin çatı katında yer alan havuz, tam olarak 294 metre yüksekliğe sahip. Yüzey alanı 560 metrekare olan havuz, adeta gökyüzünde bir göl hissi veriyor. Havuzun derinliği ise 1,2 metre.

Otelin tek özelliği havuz da değil! Bulunduğu konum itibariyle Dubai'nin en iyi şehir manzarasını sunuyor. The Address Beach Resort, Address Beach Residences ile birlikte 77 katlı ikiz kule projesinin bir parçası. Her iki kule gökyüzü köprüsüyle birbirine bağlanıyor.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Address Beach Resort'ta kalmanın bir gecelik bedeli 3 bin 957 Türk lirası. Üstelik bu fiyat, mevsimden mevsime ve oda kalitesine göre de değişiyor.







