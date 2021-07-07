Dünya Dubai'de büyük patlama!

Dubai'de büyük patlama!

Dünya

Dubai'de büyük patlama!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı’nda demirli bir geminin konteynırında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı bildirildi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 23:32 Son Güncelleme:
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BAE resmi ajansı WAM’ın Twitter hesabından "Dubai Enformasyon Ofisi: Sivil savunma ekipleri Cebel Ali Limanı’nda bir gemide bulunan konteynırda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediyor." paylaşımında bulunuldu. Sivil savunma ekipleri, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. BAE’nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

AA

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