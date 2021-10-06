Dubai Expo'da sergilenen Michelangelo'nun ünlü Davut heykelinin, 3D yazıcı ile üretilen replikasındaki genital bölgenin organizatörler tarafından kapatılması tartışmalara yol açtı. NTV'nin haberine göre karar, heykelin sahipleri ile organizatörler arasında yürütülen uzun soluklu müzakereler sonrasında, BAE'de kamusal alanda çıplaklığa izin verilmemesi nedeniyle replikanın büyük kısmının taş levhalarla kapatılmasıyla sonuçlandı.

İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre, fuarın İtalya'ya ayrılan kısmında sergilenen 17 metrelik replikanın BAE'li VIP ziyaretçilere ilk gösterilişi 'büyük bir utanca' neden oldu. Bununla beraber İtalyan sanatçılar ve sanat eleştirmenleri de karara karşı çıktılar.

İDDİALARA KARŞI ÇIKTI

İtalyan sanat eleştirmeni Vittorio Sgarbi, Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, etkinlik organizatörlerinin replikayı kapatmasını gülünç olarak nitelendirdi. Bu arada, Dubai Expo'daki İtalyan pavyonundaki sergilerden sorumlu yönetmen Davide Rampello, kararı emsalsiz bir yaklaşım olduğunu belirterek, bunun bir devlet sansürcülüğü olduğu yönündeki iddialara karşı çıktı.