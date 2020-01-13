Dubai’de Selfie Müzesi açıldı

Dubai'nin ilk özel selfie müzesi The Selfie Kingdom (TSK) açıldı. Müzede farklı temaların yer aldığı özel selfi odaları bulunuyor. Sağlıklı ve eğlenceli selfie mottosuyla yola çıkan müze, odaları özel olarak tasarlandı. Müze, temaları güncel tutarak tekrar ziyaretlerini artırmayı amaçlıyor.

Müzede, hareketli ve benzersiz arka plan, sahne ve odalar bulunuyor. Konukların iyi fotoğraf çekebilmesine olanak sağlayan ve farklı deneyim sunan uygun aydınlatmaya sahip 15 açılır oda da ziyaretçilere hizmet veriyor.

Odalar, ziyaretçilerin her geldiklerinde yeni ve farklı bir fotoğraf çekebilmelerini sağlayabilmek adına müze kurulumunu birkaç ayda bir yeniden düzenleyecek. Ziyaretçilerin eğlenmesi için sanatçılar, tasarımcılar ve yenilikçi etkinliklerle ilginç sergiler ve kurulumlar sunulacak.

Kurucu Rania Naffa “Selfie Krallığı Birleşik Arap Emirlikleri ruhuna katkıda bulunuyor” dedi. “The Selfie Kingdom, sanat, yaratıcılık ve misafirlerimizin kendilerini özgürce ifade etmeleri ve eğlenirken eğlenmeleri için etkileşimli fotoğraf dostu bir sosyal alan sunuyor. Herkesin bu eğlenceli deneyimin bir parçası olmasını ve harika anılar yaratmasını istiyoruz”diye ekledi.

Merkez aynı zamanda insanların birlikte çalışması için yaratıcı bir alan ve özel partilere, etkinliklere ev sahipliği yapacak bir mekan da sunuyor.