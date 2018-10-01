Dubalara çarpan motosikletli kamyonun altına girdi

İstanbul Dolmahaçe Tüneli’nde sabah saatlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri yola uyarı için duba yerleştirmeye başladı. Bu esnada tünelde ilerleyen 34 BU 0637 plakalı motosikletin sürücüsü hızını alamayarak dubalara çarptı. Dengesini kaybeden sürücü, motosikleti devirerek kamyonun altına girdi. Sürücü bu sırada kamyonun arkasında bulunan bir işçiye de çarptı.

Tünelde yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. İHA



