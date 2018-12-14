Duck.com artık DuckDuckGo’nun

Google’ın sizi nasıl izlediğine hepiniz çoğu kez şahit olmuşsunuzdur. Örneğin, iPhone araması yaptığınızda yaklaşık 1 hafta boyunca karşınıza iPhone reklamları çıkar. İşte bunun adı özet olarak tracking yani takiptir. Google’a gizlilik ve izlenme konusunda rakip olmak için ortaya çıkan DuckDuckGo oluşumu bu tip şeylerden sizi koruyor.

DuckDuckGo cepsinin en büyük eksikliği ise Duck.com alan adını Google’a kaptırmış olmasıydı. Ancak gizlilik üzerine kurulan DuckDuckGo, geçtiğimiz Temmuz ayından beri Dock.com alan adı üzerinden DuckDuckGo.com‘a yönlendirme yapıyordu.

Google’a ait olan alan adının DuckDuckGo.com’a yönlendirmesi kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Acaba DuckDuckGo, Google’a mı çalışıyordu? Bugün nihayet bu sorular yanıt buldu.

Google’ın bünyesinde yer alan Duck alan adı DuckDuckGo tarafından satın alındı. DuckDuckGo CEO’su Gabriel Weinberg, yeni alan adlarının arama motorlarının kullanımını kolaylaştıracağını söylüyor. Ancak bu satın alma işlemi için Google’a ne kadar ücret ödendiği henüz açıklanmadı.

Arama yapmak için DuckDuckGo.com yazmak yerine sadece Duck yazmak kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Google’ın rakibine böyle bir fırsat vermesi ilginç olmuş doğrusu. Ancak Silikon Vadisi’ni yakından takip edenler bilir. Rekabet her zaman iyidir. Rakip firmalar bile bazen birbirlerine böyle destek vererek, kendilerini geliştirmeye yöneltir.

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