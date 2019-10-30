Dudak dolgusunda dikkat edilmesi gerekenler

Dudaklarının inceliğinden ve şeklinden memnun olmayan hastalar tarafından tercih edilen dudak dolgusu estetiği enjeksiyon tekniği ile uygulanan ameliyatsız bir estetik prosedürüdür. İnce dudaklar kişilerin mutsuz ve sinirli göründüğü şikayetine neden olabiliyor. Dudak estetiği ile daha pozitif bir yüz ifadesine ve doğal görünüme kavuşabiliyor, yüzün genel karakteristik özellikleri ortaya çıkabiliyor ve kişinin ruh hali daha dengeli bir şekilde dışa yansıyabiliyor. Dudak dolgusu yaptırmayı düşünenlerin prosedür hakkında bilmesi gereken birçok konu var. İşte size dudak dolgusu ile bilmeniz gerekenler:

Sadece dudaklar değil yüzün geneli değerlendirilmeli

Dudakları ele almadan önce yüz bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Özellikle dişler ve çene de dahil olmak üzere ağız çevresindeki alan. Ayrıca güzel dudaklar için genetik, yaş grubu, kişilik ve yaşam tarzınızı da hesaba katmanız gerekir. Çünkü dudak dolgusu büyük bir fark yaratan küçük bir ayrıntıdır.

Aşırı ince dudaklar aşamalı olarak dolgunlaştırılabilir

Aşırı ince dudaklara sahipseniz, istediğiniz ses seviyesine ulaşmak için aşamalı olarak birkaç seansta dolgunlaştırmanız daha iyidir. Nihai sonuca ulaşmak için çok daha sağlam bir dolgu maddesini kullanmanız ve aşırı hacimli ve“ ördek dudak” görünümünden kaçınmanızı öneririz. Doktorunuz ayrıca dudakları ve çevresindeki bölgeyi geliştirmek ve dengelemek için daha yumuşak bir dolgu maddesi de kullanabilir. Ürünün yerleşmesi zaman alır ve tedaviden sonra birkaç gün çok hafif şişlik olabilir.

Üst ve alt dudak tasarımınızın altın orana göre yapılması gerekir

Alt ve üst dudak arasında oran olarak 3/1 ile 3/2 oranında fark olmalıdır. Alt dudağın üst dudağa oranla biraz daha hacimli olması gerekir. Ayrıca alt dudak genişliği, bir iç göz kapağından diğerine doğru inen ve aradaki mesafe olarak adlandırılan çizgiler içinde olmalıdır.

Çenenin de dolgu ile düzeltilmesi gerekebilir

Kadınlarda yaşlandıkça çene küçülerek belirginliğini kaybedebilir. Eğer bu alan göz önüne alınmadan alt dudak doldurulursa dudakların doğal görünümü bozacak kadar büyük ve yüze göre orantısız görünmesine sebep olur. Böylece çenenin merkezine doğru bir dolgu ekleyerek yüzün ve dudakların daha dengeli görünmesi sağlanabilir.

Dudak yüzün en hassas bölgesidir. Dudak dolgusu sadece dudakları kalınlaştırmakla kalmamalı, en doğal görünüm için dudaklar ile yüzün dengesi ve uyumu sağlanmalıdır.