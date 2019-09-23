Dudak kaldırma estetiği hakkında bilinmesi gerekenler

Dudak kaldırma estetiği ideal dudak şekline sahip olmak isteyenler oldukça için etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Düzgün ve iyi tanımlanmış dudaklar yüzün genel görünümü iyileştirebilir. Bazı kadınlar daha dolgun dudaklar isterken, diğerleri benzersiz, güzel dudaklara sahip olmayı hayal ederler. İkincisi için bazı durumlarda dudak kaldırma estetiği gerekebilir. Dudak kaldırma ameliyatı “cupid yayını” (üst dudağın üstündeki iki farklı tepe noktası) yeniden şekillendirir ve burnun tabanı ile dudakların üst kısmı arasındaki mesafeyi yeniden tanımlar. Birçok estetik uzmanı bu dikey alan için ideal uzunluğun 12-15 milimetre (mm) arasında olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte, bu uzunluk bireylerin yüzün çevre özelliklerinin konumuna göre değişebilir. Daha dolgun dudaklar isteyen kadınlara, enjekte edilebilir dolgu maddesi de uygulanabilir.

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Üst dudak ile burun arasındaki uzunluk önemli

Üst dudak kısalığı tedavisi olarak da bilinen üst dudak kaldırma, üst dudak bölgesinin uzunluğundan memnun olmayan hastalara yöneliktir. Dudak kaldırma ameliyatında üst dudak, kolumella tabanı (burnun orta sütunu) ile dudağın kırmızımsı pembesi arasındaki bölge hedef alınır. Eğer bu kısımdaki uzunluk, olması gerekenin çok üzerindeyse yani kişiye rahatsızlık verecek kadar fazlaysa estetik cerrahiden destek alınabilir.

Üst dudak kaldırma ya da üst dudak kısaltması ile ilgilenen pek çok hasta, dudak hareketsizken bakıldığında üst dudağın üzerindeki mesafenin aşırı uzun olmasından rahatsız olurlar. Bu uzunluğun olması gerekenden fazla olması kişinin alt yüzünün olduğundan çok daha uzun görünmesine neden olur. Aslında, üst dudağının dikey doğrultudaki uzunluğu genellikle yaklaşık alt dudak-çene uzunluğu kadardır. İdeal oranlara sahip olmayan bir yüzde daha fazla uyum ve denge oluşturmak için üst dudak kısaltma prosedürü bazı durumlarda oldukça etkili bir çözüm olabiliyor. İdeal bir gülüş estetiğinde üst dudağın yukarı çıkarak dişleri belirli bir oranda görünmesini sağlaması gerekiyor. Üst dudağın mesafesinin ideal orandan fazla olması dudağın üste doğru çekilerek dişlerin yeterli derecede görünmesine engel olabilir. Dudak kaldırma ameliyatı ile kesici dişlerin yetersiz gözükme durumu da düzeltilebilir.

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Minimal cerrahi operasyon gerekebilir

Operasyonda üst dudak ile burnun birleştiği kısmın altına bir kesi açılır. Bu ameliyatta insizyonun üst ekstremitesi, burnun hemen altındaki üst dudağın doğal konturunu izler. Aşırı miktarda deri alındıktan sonra üst dudak, kesik kenarların birlikte dikilmesi ile dudak kaldırılır. Dudak kaldırma estetiğinde iyileşme süreci 5 ile 7 gün arasında değişiklik gösterir. Genellikle üst dudak üzerinde soğuk kompresler ile kontrol edilebilen 72 saatlik bir şişme görülür. Olası ağrılar doktorunuzun vereceği ağrı kesicilerle kontrol altına alınır. Kesi izlerinin iyileşmesi birkaç hafta içinde hızlanır, yaklaşık bir yıl boyunca iyileşme devam eder. Bu süre sonunda izler belli belirsiz bir hal alır.

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Dudak kaldırma estetiği hakkında daha fazla bilgi almak için alanında uzman bir cerrahtan bilgi almanız tavsiye edilir.