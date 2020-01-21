Dudak kuruma ve çatlamalarına karşın pratik öneriler

“Hasarlanmayan hiçbir şey iyileşmez”

Evde çok kolay yapılabilen bir uygulama olan dermaroller’ın ağrısız ve acısız bir uygulama olduğunu belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Hasarlanmayan hiçbir şey iyileşmez. Dermaroller’ın ucundaki ince uçlu iğneler, dudak üzerinde hasar oluşturarak ölü derinin atılmasını ve hücrelerin yenilenerek yerine sağlıklı hücrelerin gelmesini sağlar. Uygulamadan sonra gözenekler 10-15 saniye açık kalır. Böylece uygulama sonrasında bölgeye uygulanan vitamin, nemlendirici, antioksidan kremler ya da Hyalüronik asit desteği, daha hızlı ve daha kolay deri altına ulaşır. Hiçbir ürün kullanmasanız bile, uygulama sonrasında gözenekler açılacağı için cildiniz oksijen alacak, kanlanma artacak ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşacaksınız. Hassas ve alerjik cilde sahipseniz daha küçük milimetrelerdeki dermaroller kullanmanızı öneririm.” diyor.

Gül yağı ve vazelin karışımıyla çatlaklara son!

Kuruyan ve çatlayan dudaklar için gül yağının mucizevi etkisinden faydalanın diyen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Gül yağı, antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Kışın dudak bakımınızda gül yağı ile vazelini karıştırarak kullanırsanız, çatlakları ortadan kaldırabilirsiniz. Nemini kaybedip kuruyan ve çatlayan dudaklarda ilerleyen aşamada yanma ve acı hissi de oluşur. 1.5 kaşık esmer şekere, 2.5 buçuk kaşık zeytinyağını ekleyerek dudaklarınıza çok bastırmadan peeling uygulayarak ölü deriden kurtulabilirsiniz. Şeker dudağınızın üzerindeki ölü deriyi atarken, zeytinyağı ise dudağınızı nemlendirecektir’’ dedi.

Nem aşısı ve Kök hücre ile dudak bariyerinizi artırın

Kış aylarında dudak ve cilt bakımı için Hyalüronik asit destekli nem aşısının en sık tercih edilen uygulama olduğunu söyleyen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, ‘’Hyalüronik asit dediğimiz şey aslında şekerdir ve dudağa enjekte edildiğinde su molekülleriyle birleşerek uygulandığı bölgeye nem verir. Nem aşısı, dudak içerisine ve etrafına uygulanabilir. İçerisine ilave edilen aminoaistler ve vitaminlerle dudak bariyeri artırılarak daha sağlıklı bir görünüm elde edilir. Aynı zamanda Kök Hücre uygulaması ile cildin yapı taşlarını yeniden üretebiliyor ve cilde nem kazandırabiliyoruz.

İncelen ve kuruyan deriyi içten nemlendirmek ve güçlendirmek için PRP uygulaması da çok etkili sonuç veriyor. PRP uygulamasının 2’şer hafta arayla en az 4 kez yapılması ve yılda 1 kez tekrarlanması gerekiyor. Dudağa yapılan yağ enjeksiyonları ile de dudaktaki kanlanmayı arttırarak daha sağlıklı ve diri görünmesini sağlayabiliyoruz’’ diyor.

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