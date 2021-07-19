DUDAK UYUŞMASI NEDEN OLUR?

Dudak uyuşması çok ciddi hastalık nedenlerinden meydana gelebilir ya da hafif sebeplerden dolayı da oluşabilmektedir. Örneğin kullanılmış olan kozmetik ürünlerin bir yan etkisi olarak dudak uyuşması meydana gelebilir. Aynı zamanda stres ve kaygı ile beraber psikolojik olarak birtakım gerginlikler karşısında, dudak uyuşması söz konusu olabilmektedir. Ayrıca yaşanabilecek olası bazı hastalıkların getirdiği yan etki sebebiyle de meydana gelebilmektedir. Ciddi anlamda ise özellikle beyinde oluşmuş olan sinsi bir tümör dudak uyuşukluğu sebebi yaratabilmektedir. Ancak gerçek ve kesin olarak tanı yapabilmek için, mutlaka uzman bir doktora başvurmak ve tetkiklerin yapılmasını sağlamak gerekir.

DUDAK UYUŞMASI NASIL GEÇER?

Dudak çevresinde meydana gelen uyuşukluk konusunda, öncelikle uzman bir doktor kontrolü altında teşhis yapılması gerekmektedir. Özellikle hastanın tıbbi geçmişi, dudak uyuşmasına neden olacak ipuçlarını ortaya çıkarabilir. Bu doğrultuda fiziki muayene ile beraber nörolojik semptomlar teşhis noktasında önemli bir yere sahiptir. Ancak çok çeşitli sebeplerden dolayı dudak uyuşması meydana geldiği için, aynı doğrultuda tedavisi de karmaşıktır. Eğer hava şartları gibi normal koşullar altında dudak uyuşması meydana gelmiş ise, bu durum kendiliğinden geçebilir. Nedeni ciddi hastalıklar ise, o zaman mutlaka uzman doktor kontrolünde belli bir süre semptomlar takip edilmelidir. Buna bağlı olarak belli başlı bazı tedavi yöntemleri özel olarak uygulanır.

DUDAK UYUŞMASI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Dudak uyuşması ile karşı karşıya kalındığı vakit öncelikle nöroloji polikliniklerine gidilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda vücutta meydana gelebilecek olası uyuşma için nöroloji bilimi devreye girer. Bu bağlamda tedavi eden uzman doktor ise nörolog olarak öne çıkıyor. Tabii bunun dışında nörolog ile beraber aynı zamanda fiziki açıdan da tedavi büyük öneme sahiptir. Yaşanabilecek olası psikolojik sorunlardan kaynaklı ise, o zaman bir psikiyatri doktoru bünyesinde de kontrol ön plana çıkıyor. Yani dudak uyuşması söz konusu olduğu vakit, komple bir tetkik ve teşhis yöntemi farklı uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilir. Böylece hastalığın sebebine bağlı olarak değişik tedavi yöntemleri ele alınır. Mutlaka ciddiye alınması gereken rahatsızlıklar içerisinde gelmektedir.

DUDAK UYUŞMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dudak uyuşması yaşandığı vakit belli başlı bazı semptomlar yaşanmaktadır. Bu doğrultuda altında yatan sebep ne olursa olsun ortak şekilde bazı belirtiler yaşanır.

Yanma hissi

Karıncalanma hissi

Kızarıklık

Sıcaklık ve şişme

Zaman içerisinde ilgili bölgede kanama

Bununla beraber aynı zamanda nörolojik birtakım belirtiler de söz konusu olabilir.

Denge sorunu ile beraber yürüme zorluğu ve düşme

Kas koordinasyonunda kayıplar

Kas seğirmesi ile beraber spazmlar ve nöbetler

Kas güçsüzlüğü

Bu şekilde daha birçok farklı durum ile beraber dudak uyuşması belirtisi ön plana çıkmaktadır. Meydana gelebilecek olası problemlere karşı mutlaka zamanında tetkik ve teşhislerin yapılması çok önemlidir. Böylece uygun şekilde ele alınabilecek olan tedavi yöntemleri doğrultusunda, sorun belli bir süre içerisinde ortadan kaldırılabilir. Elbette hastalığın ciddiyetine bağlı olarak sürenin ne kadar değişkenlik göstereceği bu konuda tam olarak bilinmiyor.

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