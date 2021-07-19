Dudakları dolgunlaştıran 5 egzersiz

Dolgun dudaklar her kadının istediği bir görünümdür. Dolgun dudaklara sahip olmanızı sağlayacak birçok estetik operasyon ve dolgu yöntemleri var. Ancak bıçak altına yatmak herkes için iyi bir tercih değil. Peki size evde kolaylıkla yapabileceğiniz birkaç yüz yogası hareketi ile dolgun dudaklara sahip olabileceğinizi söylersek? 5 adımda dolgun dudaklara sahip olmak için şimdi bahsedeceğimiz egzersiz hareketlerini düzenli olarak yapmaya özen göstermelisiniz.

1- EMME HAREKETİ YAPIN

Emme hareketi, dudak çevresindeki kasları çalıştırır. Bunun için bir kalemi dudaklarınızın ortasına yerleştirin ve 5 saniye tutun. 3 set halinde hareketi tekrarlayın.

2- DUDAKLAR BURUNA DOĞRU KALDIRIN

Dudaklarınızı birleştirin ve çene kaslarınızı kullanarak burnunuza doğru kaldırmayı deneyin. 5 saniye tutun ve ardından dudaklarınızı serbest bırakın. Bu hareketi 3 set halinde tekrarlayın. Bu hareket aynı zamanda çene kaslarınızın da güçlenmesini sağlayacaktır.

3- DUDAKLARINIZI BÜZÜN

Dudak büzme hareketi, dudak hatlarınızın belirginleşmesine yardımcı olur. Bunun için sanki öpücük atıyormuş gibi dudaklarınızı hareket ettirmeniz gerekiyor.

4- "O" SESİNİ ÇIKARIN

Dudaklarınızı kocaman bir "O" sesi çıkarıyormuş gibi pozisyonlayın ve 5 saniye kadar bu şekilde kalın. 3 kez bu hareketi tekrar edin.

5- YANAKLARINIZI ŞİŞİRİN

Ağzınızı hava ile doldurun ve doldurduğunuz havayı bir yanaktan diğer yanağa doğru hareket ettirin. Bu hareketi 10 saniye boyunca 5 set şeklinde tekrarlayın. Bu hareket dudak çevreniz kadar yanak kaslarınızı da çalıştıracaktır.







