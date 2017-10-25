Dudaklarınıza iyi bakın
Kış ve sonbahar döneminde dudaklara yoğun bakım ve daha çok koruma sağlamak gerekiyor
Ilık esen rüzgâr, yerini soğuk havalara bırakmaya hazırlanırken, dış etkenlerden oldukça etkilenen dudaklarınızı koruyun.
NIVEA’nın kış döneminde dudaklara yoğun bakım ve koruma sağlayan benzersiz formülü Original Care, şimdi sınırlı sayıda üretilen 6 ışıltılı kapak seçeneği ve kişiselleştirilmiş hediye konseptiyle, kış günlerine ışıltı katıyor.
Yeni NIVEA Original Care Limited Editon Dudak Bakım Kremi, 6 ışıltılı ambalaj tasarımı ve arkasında bulunan kişiye özel not alanıyla, kış döneminde arkadaşlarla paylaşılabilecek en güzel hediyeler arasında yerini alıyor.
Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 8,50 TL
NIVEA’nın kış döneminde dudaklara yoğun bakım ve koruma sağlayan benzersiz formülü Original Care, şimdi sınırlı sayıda üretilen 6 ışıltılı kapak seçeneği ve kişiselleştirilmiş hediye konseptiyle, kış günlerine ışıltı katıyor.
Yeni NIVEA Original Care Limited Editon Dudak Bakım Kremi, 6 ışıltılı ambalaj tasarımı ve arkasında bulunan kişiye özel not alanıyla, kış döneminde arkadaşlarla paylaşılabilecek en güzel hediyeler arasında yerini alıyor.
Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 8,50 TL