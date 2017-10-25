Dudaklarınıza iyi bakın

Kış ve sonbahar döneminde dudaklara yoğun bakım ve daha çok koruma sağlamak gerekiyor

25 Ekim 2017, Çarşamba 10:25 Son Güncelleme:
A A
Dudaklarınıza iyi bakın
Ilık esen rüzgâr, yerini soğuk havalara bırakmaya hazırlanırken, dış etkenlerden oldukça etkilenen dudaklarınızı koruyun.

NIVEA’nın kış döneminde dudaklara yoğun bakım ve koruma sağlayan benzersiz formülü Original Care, şimdi sınırlı sayıda üretilen 6 ışıltılı kapak seçeneği ve kişiselleştirilmiş hediye konseptiyle, kış günlerine ışıltı katıyor.
 
Yeni NIVEA Original Care Limited Editon Dudak Bakım Kremi, 6 ışıltılı ambalaj tasarımı ve arkasında bulunan kişiye özel not alanıyla, kış döneminde arkadaşlarla paylaşılabilecek en güzel hediyeler arasında yerini alıyor.

Tavsiye Edilen Raf Fiyatı: 8,50 TL




 

Sıradaki haber yükleniyor...