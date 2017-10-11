Dudaklarınızı koruyun

İhtiyaç duyulan sıklıkta kullanıma uygun olanpratik kullanımıyla çantaların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor. İçeriğindeki shea yağı ve vazelin sayesinde dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olurken, dudaklardaki nemsizliği gideriyor.ise çok kuru ve çatlamış dudaklara sahip olanların dudaklarını derinlemesine nemlendiriyor. İçeriğindeki vazelin, shea ve avokado yağı ile dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor.44,50 TL42,50 TL