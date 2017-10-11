Dudaklarınızı koruyun
Ilık esen rüzgâr, yerini soğuk havalara bırakmaya hazırlanırken, dış etkenlerden oldukça etkilenen dudaklarınızı koruyun
İhtiyaç duyulan sıklıkta kullanıma uygun olan Atoderm Lip Stick, pratik kullanımıyla çantaların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor. İçeriğindeki shea yağı ve vazelin sayesinde dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olurken, dudaklardaki nemsizliği gideriyor.
Atoderm Balm ise çok kuru ve çatlamış dudaklara sahip olanların dudaklarını derinlemesine nemlendiriyor. İçeriğindeki vazelin, shea ve avokado yağı ile dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor.
Atoderm Lip Stick 4 gr Fiyat: 44,50 TL
Atoderm Lip Balm 15 ml Fiyat: 42,50 TL
Atoderm Balm ise çok kuru ve çatlamış dudaklara sahip olanların dudaklarını derinlemesine nemlendiriyor. İçeriğindeki vazelin, shea ve avokado yağı ile dudakların beslenmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor.
Atoderm Lip Stick 4 gr Fiyat: 44,50 TL
Atoderm Lip Balm 15 ml Fiyat: 42,50 TL