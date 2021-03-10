Magazin Dudu ilk kez gelinlik giydi!

Dudu ilk kez gelinlik giydi!

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Dudu ilk kez gelinlik giydi!

Gelinim Mutfakta 658. Bölümde düğün yapmadan evlenen ve gelinlik giyme şansını kaçıran Dudu'ya, eşi Samet Bey büyük bir sürpriz yapıyor!

10 Mart 2021, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
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Seda Sayan, gelinlere büyük bir sürprizinin olduğunu söyleyince herkes merak içinde kalıyor. Sürpriz kişiyi stüdyoya çağırınca Dudu çok duygulanıyor. Eşi Samet Bey, elinde gelinlikle içeri girip eşinin önünde durunca diğerleri çok duygulanıyor. Evlendiği sırada gelinlik giyme şansını kaçıran eşine büyük bir sürpriz yapan Samet Bey, tek taş yüzük ile de evlilik teklifini bir kez daha yapıyor. Gözleri dolan Dudu, kulisine giderek gelinliği giyiyor ve herkesin alkışlarıyla stüdyoya giriş yapıyor. Bu anlar izleyenlerin gözlerini doldururken Dudu ve Samet Bey dans ederek mutluluklarını taçlandırıyorlar.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!


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