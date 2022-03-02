Püf noktalarıyla düdüklü tencere kullanımı

Yemek pişirme süresini kısaltan ve lokum gibi pişmesini sağlayan düdüklü tencere, patlayabilir korkusuyla tedbirli kullanılan eşyalardan biridir. Yemeklerin kokusunun eve yayılmasını engelleyen düdüklü tencere, aynı zamanda besin değerlerini de koruyor. Diğer tencerelere göre çok daha fonksiyonlu olan düdüklü tencere, doğru kullanılmazsa çok daha zararlı olabilir. Peki, düdüklü tencere nasıl kullanılır? Düdüklü tencere ne zaman açılır ve patlar mı? İşte, püf noktalarıyla ideal düdüklü tencere kullanımı...

DÜDÜKLÜ TENCERE NASIL KULLANILIR?

DÜDÜKLÜ TENCEREYİ TAMAMEN DOLDURMAYIN

Düdüklü tencerede yemek yaparken, tencerenin tamamını doldurmayın. Bu durum buharın sıkışmasını ve dışarı çıkmasını engeller. Bu nedenle tencerenin 1/3 oranını boş bırakmaya özen gösterin.

DÜDÜĞÜ DİK KONUMA GETİRİN

Eski model düdüklü tencerelerde, tencerenin düdük kısmı elle ayarlanıyor. Hava çıkışının doğru bir şekilde sağlanması için, tencerenin kapağını kapattıktan sonra düdüğü mutlaka dik konuma getirin. Yeni model tencerelerde bu işlem otomatik olarak yapılıyor.

DÜDÜĞÜ BİR DAKİKA SONRA İNDİRİN

Otomatik düdüklü tencerelerde, düdük kendiliğinden inmektedir. Fakat daha önce bahsettiğimiz gibi düdüğü elinizle ayarlıyorsanız, çaldıktan 1 dakika sonra indirin. Düdüklü tencereden ses çıkmaya başladığında hava çıkmaya devam eder. Bu nedenle 60 saniye beklemek, daha güvenli sonuç almanızı sağlar.

TENCEREYİ OCAKTAN ALMAYIN

En çok yapılan hatalardan biri de yemek piştikten ve ocak kapandıktan sonra tencereyi ocaktan hemen almaktır. Ancak ocağı kapattığınızda tencerenin içindeki basınç ve kaynama işlemi devam eder. Düdükten çıkan hava tamamen gittiğinde yemeğinizi ocaktan alabilirsiniz.

KAPAĞI HEMEN AÇMAYIN

Yukarıda bahsettiğimiz gibi yemek pişse de, içindeki havanın çıkması için bir müddet geçmesi gerekir. İçindeki basınç kapağın açılmasını zorlaştırır. Bu nedenle ılımaya başladığında kapağı daha kolay bir şekilde açılacaktır.

HAVA ÇIKIŞINI MUTLA TEMİZLEYİN

Tencerenin düdük bölümüne özellikle küçük parçalı yemekler sık sık kaçmaktadır. Bu da düdüğün tıkanmasına ve hava çıkışını azaltmasına neden olur. Bu yüzden herhangi bir yemek yaptıktan sonra, düdük kısmını dikkatlice temizleyin.

HER YEMEĞİN PİŞME SÜRESİ FARKLIDIR

Normal tencereye göre üçte bir oranında daha kısa sürede yemekleri pişiren düdüklü tencere, yemek yapmayı daha zevkli bir hale getirir. Ancak unutulmaması gereken nokta, her yemeğin pişme süresinin farklı olduğudur. Düdüklü tencerenin üzerinde yer alan zamanlayıcıyı, pişireceğiniz yemeğe göre ayarlayın.

BAKLİYATLARI ISLATMAYIN

Bakliyatları normal tencerede pişireceğiniz zaman bir gece önce ıslatmanız gerekir. Düdüklü tencere kullanacağınız zaman nohut, fasulye gibi bakliyat ürünlerini ıslatmaya gerek yoktur. Ancak ıslattıysanız yemeğin normalden daha kısa sürede pişeceğini hesaba katmayı unutmayın.

YEMEĞİN SUYUNU İYİ AYARLAYIN

Düdüklü tencerede yemek pişirirken mutlaka su ekleyin. Hiç su eklememek, tencerenin çatlamasına yol açabilir. Az su kullanmak ise su bittiğinde yemeğin dibinin tutmasına neden olur. Bununla birlikte yemeği pişirirken kapağı açıp kontrol edemeyeceğiniz için, su miktarını uygun şekilde ayarlayın.

DONMUŞ BESİNLERİN MUTLAKA ÇÖZÜLMESİNİ BEKLEYİN

Donmuş gıdaları pişirmeden önce oda sıcaklığında veya suda çözülmesi için bekletin. Aynı zamanda donmuş gıdaların normalden daha kısa sürede piştiğini de unutmayın.

DÜDÜKLÜ TENCERE NEDEN PATLAR?

Düdüklü tencerenin patlamasına neden olan bazı durumlar vardır.

Düdüklü tencere çok fazla doldurulursa ve maksimum çizgi aşılırsa içerisindeki basınç patlamaya neden olur.

Düdüklü tencerenin kapağını hemen açmaya kalkarsanız, hava boşalmadığı için patlamaya yol açabilir. Bu yüzden en az 1 dakika beklemenizi öneriyoruz.

Tencerenin içine az su koymak, sadece yemeğin yanmasına değil düdüklü tencerenin patlamasına da neden olabilir. Bu yüzden su dengesinin iyi ayarlanması gerekir.

YEMEKLERİN DÜDÜKLÜ TENCEREDE PİŞME SÜRESİ

Nohut: Önceden ıslatılmış nohut düdüklü tencerede 25, ıslatılmamış nohut ise 35 dakikada pişer.

Kemik suyu: Kemik suyu normal tencerelerde 6-12 saat sürerken, düdüklü tencerede yalnızca 2 saatte pişer. (Kemik suyu çorbası)

Kuru fasulye: Nohutta olduğu gibi bir gece önceden ıslatılan kuru fasulye 25, ıslatılmayan fasulye ise 35 dakikada pişer.

Süt mısır: Mısır düdüklü tencerede 15 dakikada pişer. (Kuru fasulye)

Taze fasulye: Taze fasulyeyi kısık ateşte ve düdüklü tencerede 15 dakika pişirebilirsiniz. (Zeytinyağlı taze fasulye)

Tavuk tandır: Tavuk parçaları ufaksa 15, büyükse 25 dakika pişirmek yeterli olacaktır.

Barbunya: Islatılmış barbunya 15, kuru barbunya ise 20 dakikada pişer. (Zeytinyağlı barbunya)

Patates: Eğer patates salatası için kullanacaksanız 8, patates püresi için kullanacaksanız 15 dakika pişirmeniz yeterlidir. (Patates salatası)

Bezelye: Bezelyeyi pişirmek için düdüklü tencereyi 5 dakikaya ayarlayın.

Pırasa: Pırasanın kısık ateşte ve düdüklüde pişme süresi 15 dakikadır. (Zeytinyağlı pırasa)

Büyük dana eti: Büyük parçalara ayrılmış dana eti 30 dakika pişmelidir.

Dana biftek: Dana bifteği düdüklüde pişirmek için 10 dakikaya ayarlamanız gerekir.

Ufak kuşbaşı: Ufak parçalara ayrılmış kuşbaşı kırmızı et 15 dakikada pişer.

Kemikli et: Kemikli parçalara ayrılmış eti, 45 dakikada pişirebilirsiniz.



