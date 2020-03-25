Magazin Dudullu Postası Kanal D ekranlarında başlıyor

Dudullu Postası Kanal D ekranlarında başlıyor

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Dudullu Postası Kanal D ekranlarında başlıyor

Sıra dışı semtin, sıra dışı insanlarını anlatan, yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği “Dudullu Postası”, 2 Nisan Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşacak.

25 Mart 2020, Çarşamba 18:53 Son Güncelleme:
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Çizer Serkan Yılmaz’ın yarattığı efsane karikatür serisi Dudullu Postası’ndan ilham alınarak hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Hikaye ve tretmanı Banu Uzpeder ve Fuat Mete’ye ait Dudullu Postası’nın senaryosunu ise Funda Alp ve Yiğit Sertdemir kaleme aldı. 

14 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek yer alıyor.

Genç, enerjik ve samimi mizahıyla Dudullu Postası, sıra dışı bir mahallede geçen komik hikayesi ile 2 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D’de…


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