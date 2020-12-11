Düğme basketbolu nasıl oynanır?

Malzemeler: 5 büyük kase, 5 büyük düğme, kağıt, kalem / Yaş: 4+

Kaseleri yakından uzağa doğru olacak şekilde yere dizin. Kaselerin üzerine karışık şekilde 5, 10, 15, 20 yazıp kaselere yapıştırın. Bir başlangıç çizgisi belirleyin ve 5 düğmeyi kaselerin içine atmaya çalışın. Düğme, hangi kasenin içine denk gelirse orada yazılı olan puanı alır. Mesela 5 düğmenin 3 tanesi 15 puanlı kaseye gelirse 3x15= 45 puan alırsınız. En yüksek puanı alan kazanır.







