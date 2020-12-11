Etkinlik Rehberi Düğme basketbolu nasıl oynanır?

Düğme basketbolu nasıl oynanır?

Etkinlik Rehberi

Düğme basketbolu nasıl oynanır?

Düğme basketbolu oyunuyla çocuğunuz toplama yapmayı öğrendiyse bu becerisi üzerine alıştırma yapmış olur ve daha pratik hale gelir. İşlemleri yapmaya çalışırken dikkatini vermiş olur ve konsantrasyonu artar. Kaseyi hedef alarak düğmeleri attığı için el-göz koordinasyonlarını geliştirir.

11 Aralık 2020, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 5 büyük kase, 5 büyük düğme, kağıt, kalem / Yaş: 4+

Nasıl oynanır?

 Kaseleri yakından uzağa doğru olacak şekilde yere dizin. Kaselerin üzerine karışık şekilde 5, 10, 15, 20 yazıp kaselere yapıştırın. Bir başlangıç çizgisi belirleyin ve 5 düğmeyi kaselerin içine atmaya çalışın. Düğme, hangi kasenin içine denk gelirse orada yazılı olan puanı alır. Mesela 5 düğmenin 3 tanesi 15 puanlı kaseye gelirse 3x15= 45 puan alırsınız. En yüksek puanı alan kazanır. 

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